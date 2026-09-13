Иде глад! Студът уби овощните градини на България
Заради климатичните аномалии идват рекордно скъпи плодове и зеленчуци
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Заради климатичните аномалии идват рекордно скъпи плодове и зеленчуци
Сланите помляха градините, стопаните говорят за нулева година
Обезщетенията ще бъдат изплатени, след като съответните стопани подадат своето искане за подпомагане на база пропаднали площи
Снимки в сайта на Meteo Balkans побъркаха мрежата
Сланите са попарили между 30 и 80% от насаждения с праскови, нектарини, кайсии и череши
Слана попари разцъфналите череши, сливи, праскови, кайсии, вишни в почти цялата страна, което според специалистите в много случаи ще бъде фатално.
Над 80% от черешовата реколта в Кюстендилско е унищожена заради ниските температури през последните дни. Това каза за "Стандарт" Живка Грозева, член н...
Реколтата от кайсии тази година ще бъде изключително слаба заради измръзване на овошките през зимата и сланите на пролет. Това каза пред "Стандарт" пр...
С нови светещи дървета се сдоби бившият Японски хотел в София. През лятото обществото беше възмутено от решението на новия собственик - един от най-го...
Сравнително хладната пролет и дъждовете бавят развитието на овошките, каза за "Стандарт" Слави Гигов, управител на "Еко агро". Фирмата стопанисва и о...
Сливен. 500 овощни дръвчета са унищожени от неизвестни злосторници. Овошките били собственост на бизнесмена Христо Симеонов от село Драгоданово. "Дърв...