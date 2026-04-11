Костадин Костадинов: Земеделието не е сектор - то е оцеляване

Управлението на земеделската земя и европейската земеделска политика заемат централно място в програмата на “Възраждане”.

От “Възраждане” са категорични, че земеделската земя е ограничен природен ресурс и от него зависи най-силно продоволствената сигурност на населението. Този факт изисква реформа в поземлените отношения, която да бъде предпоставка за устойчиво използване на земеделските земи и хидромелиоративните съоръжения, които в комбинация тласкат развитието на земеделието напред. От “Възраждане” възнамеряват да приемат мораториум над строежа на фотоволтаични централи върху земеделски земи държавна и общинска собственост, както и за закупуването им от инвеститори с цел промяна на предназначението им за изграждане на фотоволтаични и вятърни централи.

“По отношение на европейската земеделска политика възнамеряваме заедно с останалите партии, членове на групата „Европа на суверенните нации“ в Европейския парламент, да работим за отмяна на регламент (ЕС) 2024/1392 на Европейския парламент и на Съвета, касаещ либерализираната търговия с Украйна, който позволява безконтролния внос на стоки и суровини от Украйна, тъй като земеделският бранш там не е подчинен на изискванията по отношение на използвани препарати, някои от които гарантират висок добив на ниска стойност и са забранени за употреба в ЕС.”, категоричен е Костадинов в представената програма на “Възраждане.”

Там още се допълва, че същото важи и за споразумението „Меркосур“. Тъй като промените в регламентите на ЕС са бавна и тромава процедура, дотогава ще въведем антидъмпингова такса на всички суровини, влизащи на територията на съюза през страната ни, които впоследствие да бъдат разпределени към земеделските ни стопани под формата на компенсации. Категорично ще се работим за отмяна на така наречените „Еко схеми“, които вменяват неизпълними задължения към нашите земеделци, представени като Добро земеделско екологично състояние, или за изключването на страната ни от Регламент (ЕС) 2021/2115, Предоговаряне на целия „Стратегически план за развитие на земеделието“, както и бъдещите такива, от които се формират ставките за субсидии за земеделието.

Националната земеделска политика на “Възраждане” е приоритетно ориентирана към малките и средни земеделски производители. Насочена е към намаляване на административната тежест върху земеделските и лични стопанства. Целта ѝ е страната ни да бъде обезпечена с храни и селскостопански продукти с възможно най-високо качество, произведени съобразно нашата земеделска и ветеринарно-медицинска политика. Възстановяване на поливното земеделие и поставяне на „Напоителни системи“ под постоянен мониторинг от специална комисия с представители от областите, ресорните министерства и Народното събрание, също е сред приоритетите на “Възраждане”. Развитието на сектор „Напоителни системи“ се саботира умишлено от много години. Условията, по които функционира акционерното дружество, не са променяни от години и към настоящия момент в страната ни има над 3 милиарда кубични метра вода годишно, които остават неоползотворени, а загубите по инфраструктурата са 1,5 милиарда кубични метра годишно. В момента обработваемите земи, в които се извършва поливно земеделие, са под 1% от общата площ на обработваемите в страната.

В своята програма “България 1400 - национална доктрина за управление на България” политическата организация предвижда кардинална промяна в начина на управление на държавните горски предприятия, както и подхода за възлагане на дърводобива в държавни, общински и частни гори. Възстановяване на звената към горските стопанства, отговарящи за почистване на речни корита и дерета. Приоритетно в методиката за конкурсите за дърводобив, за изграждане на горски пътища и други видове дейности да бъде давано предимство в точкуването на местни фирми.

В животновъдството - съхранение на традиционните семейни животновъдни стопанства. Опазване на генофонда и българските породи. Специално внимание към пасищното животновъдство са ключови мерки за “Възраждане”

В нея се обръща внимание и на лозарството и винопроизводството, Производството на вино е земеделска дейност, която е физически тежка, но за сметка на това продуктът от нея може да бъде с много висока добавена стойност. Някога, когато страната ни не беше монокултурен зърнопроизводител, правенето на вино беше традиция за почти всяко семейство. Във винопроизводството има огромен неизползван потенциал и ние трябва да направим пак така, че за всеки, който има и малко земя, да бъде въпрос на чест да произвежда качествено българско вино, което да конкурира водещите марки. И това трябва да бъде изгодно и доходоносно не само за големите, а и за малки и средни производители, защото имаме изключително качествени, адаптирани български сортове грозде, които не отстъпват по характеристики на голямата част от конкурентните ни такива. Ние ще предприемем необходимите законодателни предложения, за да направим всичко възможно да възродим този земеделски сектор, категорични са от “Възраждане”.

В “България 1400” се обръща внимание и на овощарството и зеленчукопроизводството, а усилията на “Възраждане” са насочени към преобръщане на негативната тенденция - 80% от плодовете и зеленчуците, които се консумират в България, са внос.

За да се промени това, е необходимо да се наблегне на подкрепата, която е насочена към овощарството за подобряване структурата на овощните видове, въвеждането на нови технологии, за модернизация на стопанствата, за приемственост между поколенията, което от своя страна ще спомогне за увеличаване на конкурентоспособността на стопанствата, в условията на внос от трети страни и от такива с много по-високи нива на субсидиране и за повишаване на качеството на произведената продукция. Същото важи и за зеленчукопроизводителите.

Страната ни е монокултурен производител на зърнени култури. В момента зърнопроизводителите изпитват сериозни затруднения в реализацията на своята продукция, което се дължи на безконтролен и безмитен внос на същата продукция от Украйна. Това се усеща предимно от малките и средни производители на зърнени култури, които нямат твърди договори и се налага да преминат през няколко прекупвача, което намалява съществено цената, на която реализират продукцията си. Именно на тях от “Възраждане” планират да обърнат особено внимание.

