Предците ни го отглеждали за декорация в двора. Наричали го "лудата ябълка"
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Вносът превзе пазара ни
"Биволското сърце" го очарова
Защо е така
Под наслов „Дон Домат – плодът-зеленчук“ старозагорското село Горно Ботево почете днес най-обичания и популярен зеленчук.
Няма Регламент на Европейската комисия, който да забранява производството и продажбата на български зеленчуци, в това число и на розовия домат „Биволс...
Българският домат е по-търсен от вносните, но ако той струва 1.50 лв., значи произходът му е лъжа". Това каза министърът на земеделието и храните Деси...
21 български ястия влизат в "Ноевия ковчег" на кулинарията Розовият домат от Куртово Конаре влезе в списъка на уникалните храни, които всеки ценител...
Мъжът се чудел дали не са животинки, пита производителя с какво храни децата си