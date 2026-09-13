Проф. Кантарджиев с важно предупреждение към родителите
Някои комари хапят вечер, други денем
Следете всички новини, анализи и коментари за Треви. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Някои комари хапят вечер, други денем
Как да се пазим, каза проф. Христова
Трети ден продължават пожарите в общините Хисаря и Калояново
Напълно го занемариха
Няма опасност за сградите
Пуснали са сигнали за окосяване на тревата, но все още нямат отговор
На днешния ден тревите и билките имат най-голямата лечебна сила
Близо 7000 дка треви, смесена гора и изоставени лозя изгоряха при пожар до Пловдив. Това съобщи пред "Дарик" Цвятко Дешев, говорител на Пожарната в гр...
Битката с големия горски пожар, който избухна снощи над село Маджарово, Хасковско продължава. Огънят обхвана площ от над 8000 декара, от които 2000 ши...
Пет бараки от от дървесни плоскости и други лесно горими материали са овъглени от вилнелия пожар в събота в късния след обяд в частните лозя в местно...
Сухи треви и храсти горят в дере на 5 километра от новопостроената автомагистрала „Струма". Димът, който се издига към небето, се вижда от шосето за Г...
Без деца в парковете след третирането С настъпване на активния сезон на развитие на кърлежите ежегодно през месец юни се извършва двукратна дезакариз...
Велико Търново. 60-годишен мъж от Горна Оряховица е починал от задушаване в района на гробищния парк в града, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР-Вел...