В пъти се вдигат таксите за вадене на лични документи

Нови такси за издаване на паспорти, предвижда предложение на Министерство на вътрешните работи, внесено за обществено обсъждане. За паспорт с 5-годишен срок на валидност таксата за издаване става 26,59 евро при 20,45 евро сега. С въвеждането на паспорт с 10-годишна валидност се въвежда такса за издаването му от 28,63 евро, като досега такъв личен документ не се е предлагал.



Ваденето на дипломатически паспорт ще струва двойно – от 23,01 евро на 59,31 евро, а на служебен – тройно – от 23,01 евро на 88,96 евро. Двойно повече ще плащат и бежанците, за да получат удостоверени е за пътуване зад граница – 59,31 евро, а за тези получили убежище таксата скача близо 8 пъти и става 163,10 евро.



Предлага се ново диференциране на възрастовата граница за издаване на този вид паспорт и отпада настоящата такса за възрастовата категория на лица от 58 години до 70 години. За паспорт със срок на валидност 5 години, който се издава на лица от всички възрастови групи, се предвижда с преференциална такса за лицата до 14- и над 70-годишна възраст.



Запазва се подходът за преференциална такса за издаване на паспорт на лица до 14-годишна възраст за първи паспорт и за следващ паспорт при запазване на следното съотношение: размерът на първия паспорт на тази възрастова категория е намален четири пъти спрямо таксата за обикновена услуга за издаване на паспорт на лица от 14- до 70- годишна възраст, съответно размерът на следващия паспорт на тези лица е намален два пъти размера на паспорта с 5- годишен срок на валидност при обикновена услуга.Предвижда се преференциална такса за издаване на паспорт на лица над 70-годишна възраст като се взема предвид, че тези лица попадат под социалната грижа на държавата с оглед тяхната възраст.



Предлага се и поскъпване на издаването на шофьорски книжки, като таксата се вдига от 12,78 евро на 13,80 евро. За новите услуги като временна карта за самоличност таксата ще бъде 40,39 евро, а за военна карта за самоличност – 38,35 евро.



С колко поскъпва издаването на документи



Промяната е продиктувана от въвеждането на новите образци на български лични документи и отчитане на преките и непреките разходи, относими към остойностяваната съответна услуга.



В Тарифата има предвидени социални преференции на такси и безплатни услуги при издаване на книжка за някои категории граждани. Запазват се съществуващата такса за лица на възраст между 58- и 70- годишна възраст. За лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто следва да остане преференциална такса като се запази сега съществуващото стойност на преференцията.

За хора, навършили 70 години, следва да се запази сега съществуващата преференция за безплатно издаване и при трите вида обикновена, бърза и ускорена услуга. Тази категория лица попадат под социалната грижа на държавата с оглед тяхната възраст, пише в мотивите към проекта.



Съгласно Закона за българските лични документи (ЗБЛД) българските лични документи се издават с обикновена, бърза и експресна услуга, а при издаване на свидетелство за управление на МПС е въведена обикновена, бърза и ускорена услуга. Във връзка с това стойността на административната услуга в съкратени срокове се определя пропорционално спрямо тази на обикновената, като се прилага умножение с коефициент върху стойността на обикновената услуга, както следва:



Бърза услуга – с увеличение 2 пъти стойността на обикновената услуга;



Ускорена услуга – с увеличение 3 пъти стойността на обикновената услуга;



Експресна услуга – с увеличение 5 пъти стойността на обикновената услуга.



В проекта е записано, че се планира от месец март 2026 г. да бъде осигурена техническата възможност за централизираното персонализиране на български лични документи.

