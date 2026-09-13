В пъти се вдигат таксите за вадене на лични документи
Предлагат международен паспорт с нов срок
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Предлагат международен паспорт с нов срок
Услугата SEPA Незабавни преводи е достъпна през мобилното приложение ОББ Мобайл
Компенсациите са за във връзка със затрудненията в услугите, случили се преди дни
Звездата трябва да почерпи
Тя предлага удобен начин за потребителите да проверят състоянието на своя смартфон онлайн
Процесът по обработка на заявленията за помощни средства отнемаше около 40 дни, а сега ще бъде два дни
Леден душ в сервиза
За плащане на невръчени фишове и глоби онлайн
Това е поредната дигитална услуга, след Pay by Vivacom, електроните винетки и електронното идентифициране, която телекомът добавя към своето портфолио...
Какво показва анализът
Какво се случва на валутния пазар
Тя е за рекламни агенции и крайни клиенти
United Group дава на клиентите контрол над мрежите в дома им, както никога досега
В АБВ не гледаме на доц. Мангъров като на оръжие, каза лидерът на партията
Компаниите популяризират продуктите и услугите си в широка мрежа от сайтове
През мобилното приложение EVA Postbank клиентите ще получат цялата информация, от която имат нужда, без да посещават офис на банката
Тя ще позволява на бизнеси да излагат и продават продукти на платформите й
Ще могат да правят онлайн справки за подадените от сервизите уведомления, съдържащи данни за ремонт на фискални устройства и интегрирани автоматизиран...
Функцията ще позволи определени постове да изчезват след 24 часа
Има пътеки, които не са променяни от 2000-2001 г. досега, споделя проф. Генчо Начев