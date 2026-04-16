Масови арести и блокирани акаунти след кървави атаки в Турция

Турските власти предприеха мащабна операция срещу онлайн съдържание, свързано със стрелбите в училища, като задържаха 83 души и блокираха 940 акаунта в социалните мрежи. Закрити са и 93 групи в приложението Телеграм заради публикации, които според полицията възхваляват престъплението и оказват негативно влияние върху обществото.

Операцията е част от разследванията след двете нападения в Кахраманмараш и Шанлъурфа. Властите обявиха, че ще действат твърдо срещу всякакви опити за разпространение на подобно съдържание.

Девет души бяха убити, а тринайсет ранени, след като 14-годишен ученик откри огън в училище в Кахраманмараш. Ден по-рано 19-годишен бивш ученик извърши подобно нападение в Шанлъурфа, при което рани 16 души. И в двата случая извършителите бяха открити мъртви.

От полицията съобщиха, че срещу задържаните са предприети процесуални действия заради разпространение на съдържание, което „възхвалява престъплението и престъпника и въздейства негативно на обществото“. Паралелно с това е поискано блокиране на 66 интернет адреса, свързани с публикуване на материали от атаките.

Според турските власти тези сайтове и канали са разпространявали провокативни материали чрез Телеграм, включително кадри от стрелбите. Започнали са и допълнителни разследвания срещу профили, които са публикували видеа и изображения от местата на нападенията.

Особено внимание е привлечено от закриването на една от големите групи в Телеграм с над 100 хиляди членове, в която са били разпространявани кадри от атаките. Властите подчертават, че ще продължат действията срещу подобни канали, които насърчават насилие или популяризират извършителите.

