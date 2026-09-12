Джаред Лето си навлече сериозни неприятности. Обвиненията
Десет жени разкриха за срещите си с актьора и музикант
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Десет жени разкриха за срещите си с актьора и музикант
Актьорът не успява да излезе от образа за психопата, страда от мъчително безсъние и търси спасение в коктейли от лекарства
9 жени обвиниха Джаред Лето
Все още не се разкриват подробности за сюжета
Актьорът и певец се връща в култовата роля в режисьорската версия на "Лигата на справедливостта" на Зак Снайдър
Актьорът ще изиграе култовия художник в нов биографичен филм
Прочутият актьор и певец увиснал върху скъсано въже на 180 метра височина
Актьорът музикант призова феновете да споделят размисли и страсти
Джаред Лето сподели, че е изключително щастлив за ролята на Джокера, която получи в "Отряд самоубийци". Той чакаше три години, за да си избере персона...
Строежът на сцената на стадион "Академик", където на 6 юли ще избухне маратонът "София рокс", започна във вторник. Джаред Лето, фронтменът на "30 seco...
Зрелището "София рокс" наближава, а с това и претенциите на звездите, които ще забият на 6 юли. Тогава стадион "Академик" ще бъде разтърсен от "30 Sec...
Джаред Лето изпрати послание към българските си фенове, публикувано от организаторите на "София прайд филм фест". Актьорът музикант кани на родната п...
Джаред посвети речта си на оскарите на майка си Констанс
Кейт Бланшет отпразнува статуетката с татуировка
Лос Анджелис. Историческата драма „12 години робство" е най-добрият филм, според американската филмова академия. Лентата на на Стив Маккуин очаквано...
Нов филм за легендарните "Бийтълс" може да събере на едно място супер звездите Джаред Лето и Итън Хоук. Бившият певец на "Оейзис" Лиъм Галахър про...