Джокера не прости на Хийт Леджър

По време на снимките „Планината Броубек” австралиецът среща голямата си любов Мишел Уилямс

„Искам само малко да поспя“. Това са последните думи, които Хийт Леджър казва на сестра си в телефонен разговор. Тя го съветва да не гълта повече приспивателни, отколкото му е предписано. А той й отговаря:„Кати, не се притеснявай, ще се оправя“

Няколко часа по-късно на 22 януари 2008 г., чистачката и масажистката откриват актьора мъртъв в апартамента му на “Broome Street” 421 в Манхатън. Камериерката твърди, че го е чула към 12,30 часа да хърка и решила да не го безпокои. Според полицейския доклад до голото тяло в леглото е имало хапчета - сънотворни, болкоуспокояващи и депресанти, някои отпускани с рецепта, а други – продавани свободно. Линейката пристига бързо, но медиците не успяват да възстановят жизнените функции. Леджър е обявен за мъртъв в 15:36 часа, но аутопсията показва, че смъртта е настъпила часове преди тялото да бъде открито. В организма му са намерени следи от оксикодин, диазепам, хидрокодин, темазепам, алпразолам и доксиламин - комбинация, която спира сърцето и белодробните функции. Версията на нюйоркската полиция е случайно приета свръх доза, но първоначално не се изключва и самоубийство.

„Джокера го уби“, категорични са таблоидите.

Леджър умира по средата на снимките на филма "Сделката на доктор Парнасъс". След внезапната му смърт, режисьорът на фентъзи приказката Тери Гилиъм, с когото Хийт е снимал и „Братя Грим“, е на косъм да изостави проекта. Но дъщеря му (продуцент на лентата) го убеждава да продължи снимките, за да може светът да види за последно Хийт Леджър. Да довършат ролята му се включват Джони Деп, Джъд Лоу и Колин Фаръл, като и тримата даряват хонорарите си на дъщерята на Хийт Леджър – Матилда.

Последният изцяло завършен филм на австралийския актьор – „Черният рицар“ от поредицата за Батман, излиза на 18 юли 2008 г., шест месеца след смъртта му. Критиците са категорични, че в образа на Джокера (името идва от Joke – шега), Хийт изиграва ролята на живота си. Той разбива стереотипа за супергероите, при които всичко е само черно и бяло, добро и лошо и добавя нюанси в сложния образ.

Според Майкъл Кейн, който играе иконома, огледал Батман, Хийт Леджър се е справил с ролята по-добре от Джак Никълсън. В сцената, когато злодеят посещава имението “Уейн” и Кейн за първи път среща преобразения Леджър, от изумление забравя репликите си.

Хийт винаги е много стриктен, когато става дума за подготовка за роля, но за Джокера стига до крайности, готов да извади най-тъмните си страни.

“Отседнах в лондонски хотел за около месец, заключих се в стаята, отворих дневника си и започнах да експериментирам – исках да намеря точния глас и смях. Започнах да разбирам какво е да си психопат – някой със съвсем малко или изобщо без угризения от действията си. Един абсолютен социопат, хладнокръвен клоун убиец”, споделя Леджър в интервю от ноември 2007 г.

Но тази отдаденост го дърпа към бездната. Хийт се изолира изцяло от външния свят и не общува с никого. Джак Никълсън на няколко пъти се опитва да го предупреди, че Джокера може да го извади от равновесие. За разлика от Хоакин Финикс, Хийт така и не успява да излезе от образа. Това му причинява хроничното безсъние. През ноември 2007 г., два месеца преди да умре, той казва на журналистката Сара Лайл, че през последната седмица е спал средно по два часа на нощ. Тялото няма повече енергия, но мозъкът продължава да препуска и да го държи буден. Принуден е да прибегне към хапчетата. Когато дозата спира да работи, той я увеличава.

Този тежък период съвпада с раздялата му с Мишел Уилямс, неговата опора. Звучи като куриоз, но Хийт я среща по време на снимките на „Планината Броубек“ - филм на режисьора Анг Лий за хомо любов, сниман в началото на новия век, когато темата все още е табу. Хийт Леджър обаче не се страхува, че мачисткият му образ ще пострада и влиза в образа на Енис Дел Мар – фермер, който пасе овцете с Джак Туист (Джейк Джилънхол) и двамата разбират, че чувствата им са повече от приятелски. Във филма Енис се жени за Алма (Мишел Уилямс), с която стават двойка и в живота. На 28 октомври 2005 г. се ражда дъщеря им Матилда Роуз, чийто кръстник е Джейк Джилънхол. В този период Хийт е много щастлив, отказва се от работа и купони, за да се отдаде на дъщеря си. “Наричайте ме „Господин Tатко“. Сутрин приготвям закуска и сварявам яйце за Матилда, мия чиниите и после приготвям обяда. Харесва ми новата ми работа.”

Но не след дълго отново се връща към купоните. През септември 2007 г. Мишел го напуска. Обезпокоен, че може да загуби попечителство над дъщеря си, Хийт се взима в ръце и за втори път спира марихуаната и алкохола. Но става зависим от медикаментите.

За ролята на Джокера Хийт Леджър е номиниран за “Оскар”, но наградата му е присъдена след като напуска този свят. Посмъртно са му присъдени и наградите “BAFTA”, “Златен глобус” и още отличия.

Харизматичният психопат

Защо Джокера оказва толкова съдбоносно, дори смъртоносно влияние върху хората, които се превъплъщават в него?

Той е най-опасният враг на Батман. В комиксите е описван като психопат, майстор на престъпленията, с извратено и садистично чувство за хумор. Но също така много харизматичен, благодарение на което успява да събере около себе си десетки последователи, готови да убиват и да сеят разруха по негова команда.

Няма специални суперсили, използва експертните си познания по химия, за да създава отровни или смъртоносни оръжия-играчки. Обсебен е от Батман и прави злодеяния, за да привлече вниманието му. Батман никога не успява да събере сили да убие Джокера, тъй като знае, че именно убийството е тънката линия която го разделя от престъпниците и психопатите в Готъм.

Създателите му казват, че Джокера нарочно e създаден без конкретна история за произхода му, което дава възможност за нови и нови интерпретации на героя както върху белия лист, така и на екрана.

Това не е лесна за изпълнение роля и актьорите, които се заемат с нея, записват имената си в историята на киното.

Джак Никълсън се забавлява да разрушава

Джак Никълсън споделя, че е възприемал Джокера ( „Батман“, режисьор Тим Бъртън, 1989) като извратен, но забавен психопат, който "разтърсва" системата. За него ролята била начин да изследва „лудостта“, която винаги усещал у себе си и да се отдаде на пълна творческа свобода. Затова подхождал към злодея с артистично удоволствие, изявление срещу скуката и конвенциите. В крайна сметка Джак Никълсън е възприел героя като начин бъде всичко, което не може да бъде в нормалния живот – див, непредсказуем, саркастично забавен и напълно свободен да разрушава. „Исках героят ми да плаши децата, защото те обичат страшните неща“, казва той.

Джаред Лето жертва косата си

Джаред Лето влиза два пъти в този образ. Героят му в "Отряд самоубийци" (2016, режисьор Дейвид Айер) ), е доста зле приет, но зад Океана го определят като най-маниакалния Джокер. Известен с трансформациите си, актьорът и музикант залага на впечатляваща визия, като приликата му с героя в един от най-известните комикси за Батман – „The Killing Joke“ на Алън Муур, е убийствена. Лето жертва косата си, боядисва се в платиненорусо и слага зелени лещи. Да не забравяме, че това е актьорът, качил близо 30 килограма, за да изиграе убиеца на Джон Ленън - Марк Чапман - роля, довела и до заболяването му от подагра.

В старанието си да се превъплъти в смеещия се психопат, актьорът стигнал до крайности - изпратил на колегите си от филма мъртво прасе и мъртъв плъх, секс-играчки и използвани презервативи, за да ги ужаси. Срещал се и разговарял с истински убийци, за да разбере психиката им. Стряскал хора по улиците и в ресторантите със зловещ смях, за да види реакцията им.

В „Лигата на справедливостта“ (2021) на режисьора Зак Снайдър, вместо с татуировки, зализана коса и лъскави дрехи, Лето като Джокера е мрачен, запуснат и сериозен. „Живеем в общество, където честта е далечен спомен. Не е ли така...“, казва на Батман, когато се разкрива в кошмара му. Появата му през 2021 г. е определена като още по-налудничава.

Хоакин Финикс отслабва с 24 кг

Джокера на Хоакин Финикс е най-противоречивият образ и актьорът съвсем заслужено получава Оскар за него. Режисьорът Тод Филипс обръща внимание на процеса, който го превръща в злодей. Главният герой Артър Флек е психично болен неуспешен комик, който постепенно изпада в лудост и вдъхновява кървава социална революция срещу богатите в Готъм Сити. За да влезе в образа, само за няколко месеца 44-годишният Финикс отслабва с 24 кг. В интервюта актьорът признава, че се е вманиачил в храненето и килограмите, заради което отказвал светски събития и се чувствал толкова изморен, че едва изкачвал стълби. "Оказа се, че загубата на тегло засяга и психиката. Започваш да полудяваш", споделя звездата.

В продължение на няколко месеца той внимателно изследва диагнозата „патологичен смях“ – състояние, в което човек се смее неконтролируемо и без причина. Това се превръща в знаково за неговия Джокер, а за да го постигне, Хоакин гледа медицински клипове, за да види как точно се държи човек, страдащ от тази болест.

Макар че Финикс казва, че не влага живота си в героите си, изпълнението му в „Джокера“ (2019) говори точно обратното.

