Джокера не прости на Хийт Леджър
Актьорът не успява да излезе от образа за психопата, страда от мъчително безсъние и търси спасение в коктейли от лекарства
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Актьорът не успява да излезе от образа за психопата, страда от мъчително безсъние и търси спасение в коктейли от лекарства
Невиждани аплодисменти след "Жокера - Лудост за двама"
Това стана известно, след като актрисата присъства на премиерата на филма "Кухнята"
Наградите ще бъдат раздадени на 28 февруари
Снимките започват през 2022
Актьорът и певец се връща в култовата роля в режисьорската версия на "Лигата на справедливостта" на Зак Снайдър
Актьорът влиза в ролята на френския военачалник във филм на Ридли Скот
Животното има окраска, наподобяваща грима на Жокера
Актьорът и половинката му Руни Мара се сгодиха през 2019-а
Потя се толкова много на терена, че се налага да ми слагат подплънки, признава актьорът
Животните вече са отведени на безопасно място в резерват
Актьорът участва в новия проект на Майк Милс
На церемонията БАФТА Хоакин Финикс направи гаф в протокола
Хоакин Финикс е щастлив с момичето от страховитите трилъри
Актьорът се присъедини към протестите на Джейн Фонда
Няма „най-добър“ актьор – това е само реклама, каза звездата на Златните глобуси
Организацията PETA почете актьора
Режисьорът признава, че филмът му не е за всеки
Тод Филипс ще прибере 100 милиона за оригиналния хит
Никой от екипа не очаквал, че ще имповизира брутално на снимките за “Жокера“