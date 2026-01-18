Рачков и Вики не бързат със сватбата

Димитър Рачков и бъдещата му съпруга Виктория не са се затичали към „гражданското“, за да дефилират под звуците на Менделсон. Актьорът и бизнес дамата от бюти индустрията се радват на любовен и охолен живот, без да кроят планове за предстояща сватба. А дали планират общи наследници засега може само да се гадае. За Рачков е повече от достатъчно, че позволи на Гала да обяви годежа им в „На кафе“ – той е от родните знамености, които действително държат на дискретност и дистанция. Преди време призна, че не е от романтиците, които по пет пъти на ден казвам „Обичам те“, а домът е неговата крепост и неговият дом.

Кремена Халваджиян на пожар го консултира за избора на пръстен. Само след час изящната кутийка с диаманта е в ръцете на Рачков. На партито, на което са били поканени и бивши партньори на бъдещите младоженци - Христина Апостолова, майката на Митко Рачков син, и Явор Заин, първият съпруг на Виктория, Рачков е поискал ръката на любимата си. Сред ръкопляскащите по образец от романтичните комедии са били Гала и Стефан, Иван и Андрей с жените си, Евтим Милошев – настоящия мъж на Христина Апостолова, родителите на Явор Заин. Рачков обаче не е падал на коляно, не е ронил сълзи от умиление след заветното „да“.

Естествено, Рачков, който е супер известен, няма как да се отърве от всякакви вариации на теми от личното му битие. В момента върви упорит слух, че е финансирал новия разкошен салон за красота на Виктория, което пък е напълно нормално. Но Гала не спря да повтаря в „На кафе“ колко е работлива Вики, самостоятелна и амбициозна, с което само наля още вода в мелницата на „доброжелателите“.

Истината е, че от досегашните партньорки на актьора Мария Игнатова го познава най-добре. С нея е бил най-дълго, но въпреки това не стигат дори до годеж. Докато тя се пробва в сценични и екранни изпълнения, дори не й дава оценка, нито пък акъл, но винаги и във всичко я подкрепя безрезервно. Тя му вярва също толкова безрезервно заради огромния му опит и талант. Версиите за раздялата им са най-различни, като доминира тази за ревността между двамата – той слагал ембарго върху изявите й, тя пък се опасявала от конкуренция на колежки. Времето доказа, че е имало защо – Виктория е от адреналинките, въпреки че докато танцува под носа на господаря на ефира, тя дори не флиртува с него.

Мария Игнатова беше казала, че предпочита Рачков да е лидерът в петзвездния им романс. "Би било глупаво да се меря с него“, заявявала е красавицата. Докато бяха разделени в продължение на година, той не се остави да бъде забъркан в интриги. „Не ми се е случвало да се влюбвам от пръв поглед. Не мисля, че това по принцип е възможно. Първо ме интересува характера, а после визията на жената“, твърди той. Като достоен представител на зодия Дева, не спира да анализира, което пък понякога води до самоунищожение. „Съдбата си е съдба, но предпочитам аз да определям посоките по пътищата.“

За радост на народа, който е дежурен пред телевизора, през пролетта на 2026-а Рачков ще се завърне в „Като две капки вода“. За останалите, които са се убедили с очите и ушите, че много го бива като герой на Гьоте и Шекспир, остават само спомените. Въпреки че винаги има надежда.

Рачков вече може да живее с 200, но знае и 2. В миг на отчаяние дори обмисля да емигрира в средата на 90-те заради мизерията и инфлацията. „Щях да изкарвам повече пари като сезонен работник в Гърция, отколкото като млад артист у нас.“, споделял е той. Тогава той е в сливенския театър, където зрителите в залата се броят на пръсти – на никого не му е до изкуство. Така нареченият преход изпразва джобовете си и битието на гастарбайтер реално го заплашва. Но съдбата чука на вратата с образа на Лилия Абаджиева, която го режисира в „Страданията на младия Вертер“, „Отело“, „Ромео и Жулиета“.

В Народния театър дебютира като Тихол Чушкаров в „Двубой“ – там негова кръстница е Аня Пенчева, която също играе в спектакъла на Николай Ламбрев по пиесата на Иван Вазов. След първото му излизане пред публика тя е категорична. „Не се колебай. Твоето място е тук.“ Партнира на Стефан Данаилов, Велко Кънев, Ванча Дойчева… Следват 11 сезона, през последните три от които Митко се задъхва със заплатата от 300 лева и трябва да влиза от халтура в халтура, за да закрепи бюджета. Чувства се задължен и към родителите си, които успяват да му купят неголямо жилище в София. Не отказва дори и масовки в чужди продукции – за един ден работа взима сума, равностойна на месечното му трудово възнаграждение. Легендарният италианец Ермано Олми, който снима у нас многократно награждавания си исторически епос „Занаятът на оръжията“, го хвали без куртоазия – ако Рачков ползваше някой от другите европейски езици, като нищо можеше да направи мощен пробив по международните сцени. След серия от Хамлетовски терзания избира телевизията – не е човек, който претупва, не иска да ощетява спектакъл заради филм и едни колеги заради други, както го е учил неговият гуру в арта Димитър Еленов, който го пали пламъка у него, още когато бъдещият ас в зрелището е само на седем. „Митко Еленов вече беше име, изключително обаятелен, изключително харизматичен, изключително строг. Учител и приятел. Той ме направи артист, осмисли целия ми живот“, споделял е Рачков за ментора си, който се оттегли от света през 2020 година.

Димитър Рачков се завърна в киното с „Всичко за сина ми“ по БНТ, но засега не коментира дали ще влиза в някои от следващите сериали. Не крие, че силно вълнуваща пиеса, класическа или съвременна, може да го върне и в театъра. Но трябва да бъде с режисьор, на когото има пълно доверие – както се случи с Ивайло Христов, който постави „Рачков и жените“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com