Колко се изръси Рачков за годежен пръстен

Годежният пръстен, който 53-годишният Димитър Рачков даде на любимата си Виктория Кузманова, е на стойност над 20 000 евро. Той е закупен от един от най-изисканите бижутерни магазини в София, твърди "Лупа". Рачков бил закаран там от Кремена Халваджиян, която му е близка приятелка от години. Заедно избрали годежния пръстен за Виктория.

Масивно бижу от 18-каратово бяло злато е с голям централен диамант от цели 2 карата, а халката е обсипана с допълнителни малки диаманти. Пръстенът е изработен по индивидуална поръчка и затова цената му набъбнала. Той е бил поръчан от актьора още през есента, но избрал да го връчи на любимата си на Бъдни вечер.

„Получих едно много нестандартно, много странно предложение, което не съм очаквала, но ужасно много го оценявам. Благодаря! Казах едно много голямо „Да“, каза преди дни 35-годишната Виктория.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com