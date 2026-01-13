Виктория на Рачков проговори след годежа

"Благодаря на половинката ми Димитър Рачков, че е плътно зад мен и че изтърпя всички нерви, които имах през месеците по време на ремонта!" Това написа Виктория Кузманова във Фейсбук, след като актьорът я изненада с годежен пръстен по време на откриването на новия й салон за красота.

Малко преди официалната церемония по откриването, Рачков я изненадал с бижу с голям диамант и най-важния въпрос. Тя отговорила с категорично „да“, но избрала да запази фокуса върху професионалния си успех и тържеството по повод салона.

На събитието присъстваха множество известни личности, колеги, приятели и клиенти. В социалните мрежи Виктория сподели сърдечна благодарност към всички, които са уважили момента:

„Толкова съм благодарна на всички, които ме уважиха и отделиха от времето си, за да осветим място, в което вложих цялото си сърце и душа.“

Виктория не пропусна да благодари и на родителите си, екипа си, както и на всички клиенти, които са до нея през годините.

