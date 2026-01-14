Рачков с първи думи след годежа

Димитър Рачков потвърди голямата светска новина на седмицата. "Да, да, женя се!", каза актьорът пред "България Днес", а любимата му е повече от щастлива.

Новината официално обяви Гала в "На кафе", която сподели, че предишната вечер е била на откриването на новия козметичен салон на бившата адреналинка Виктория. Именно там пред гостите и приятелите си Вики обявява, че има на ръката си годежен пръстен с голям диамант.

"Искам да кажа пред всички, че получих много нестандартно, много странно предложение, което не съм очаквала и много оценявам. Казах едно голямо "да", съобщава Виктория в кратко видео от събитието с насълзени очи. Веднага след думите си тя показва годежния пръстен на ръката си и двамата с Рачков се целуват.

"Малко хора знаят, че Рачков е изключително щедър човек. Освен това, както самият той признава за Вики - за първи път виждам някой по-амбициозен от мен. Тя е прекрасно момиче и много му се радвам", допълни Гала, а Юли Константинов добави: "Ето сега е моментът да покани Веселин Маринов за кум, защото пред "кум се вода не гази", през смях добави панелистът.

"За кум е рано, още не сме мислили", отговаря Рачков на предизвикателството, отправено към него.

"Бомба направихме с тази новина! С Вики сме израснали заедно, от малки се познаваме в един квартал сме. Много свястно момиче и се радвам, защото двамата се заслужават. Помня малкия й салон, който беше като стаичка, а сега се е разраснала и доколкото разбирам, Рачков няма нищо общо с това. Евала!", похвали Вики и актьорът Дарин Ангелов.

Любовната история между Рачков и Виктория започва случайно, а близките им разбират за близостта им, след като на миналата Нова година и двамата са на едно и също място - в хотел, в който актьорът има участие в програмата.

Красавицата познава комика отпреди, тъй като е работила с него в "Господари на ефира" почти четири години. Там той бе водещ, а тя - адреналинка.

Виктория е категорична, че винаги ще седи плътно до любовта си и ще подкрепя Рачков във всеки негов проект.

