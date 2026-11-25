Съдбата на близнаците на Маргарет Тачър. Скандален син и успешна дъщеря
Наследниците на най-могъщата жена в британската политика поеха по напълно различни пътища
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Наследниците на най-могъщата жена в британската политика поеха по напълно различни пътища
Шефката на депутатите се спасява от напрежението с обиколка на парк "Кайлъка" Желязната лейди на българския парламент. Това е прозвището на новата ст...
Лондон. Първата жена премиер на Великобритания, Маргарет Тачър ще бъде запомнена като „Желязната лейди”, която помогна за прекратяване на Студената во...