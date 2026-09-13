Мистериозна смърт на двама в Стара планина
Не са следствие на инцидент, казаха от Планинската спасителна служба
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Не са следствие на инцидент, казаха от Планинската спасителна служба
Минава Кончето, Котешки чал и Джангал, а после си тръгва
Открили са ги тази сутрин
Тримата планинари за от Белене
Във Фейсбук премиерът публикува снимки от срещата с туристи в планината
В събота планинари от Белоградчик ще изкачат връх Миджур - най-високият в Западна Стара планина – 2168 метра. Походът организира местното туристическо...
90-годишен юбилей отбелязва Туристическо дружество „Пирин" в Разлог. По повод на празника се проведе концерт на централния площад в града, там е подре...
Големите горещини доведоха още този месец до бум на планинари в Пирин над Банско. Жегите са причина да има наплив на любители на планината и преходите...
Заместник-кметът на община Банско – Сашка Въчкова, откри в сряда вечер петнадесетото издание на Международния фестивал за планинарските филми „Банско...
Планинарите трябва да следват регламентираните летни пътеки на път към връх Вихрен, да не излизат от тях, тъй като има много опасни и рискови участъци...
Глезят ги с екскурзии, пикници и стария занаяти Жегите това лято пълнят с планинари курорта Банско. Наплив на любители на планината и преходите в гор...
Гранична пирамида събра планинари от три държави. След 10-годишно прекъсване беше възстановена срещата на туристи от България, Македония и Сърбия при...
Филипово. Петима младежи от село Филипово нападнаха палатковия лагер на четирима мъже от село Господинци в Родопите. Екшънът е станал малко след полун...
Видин. 15 видински планинари изкачиха в събота сръбския връх Шиляк, висок 1565 м, който се намира в планината Ртан, близо до град Зайчар, съобщиха от...
Благоевград. Малки и стари любители на природата от симитлийското село Сенокос не спират да катерят планинските върхове. Десетки планинари от Туристич...
Студенти покоряват Елбрус и Арарат, за да съберат пари за сираци