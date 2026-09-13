Всичко за Планинари

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Планинари щурмуват Миджур

Планинари щурмуват Миджур

В събота планинари от Белоградчик ще изкачат връх Миджур - най-високият в Западна Стара планина – 2168 метра. Походът организира местното туристическо...

28 юли | 16:30
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Бум на планинари в Банско

Бум на планинари в Банско

Глезят ги с екскурзии, пикници и стария занаяти Жегите това лято пълнят с планинари курорта Банско. Наплив на любители на планината и преходите в гор...

31 юли | 9:20
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