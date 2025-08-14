ЕК с разкритие: Магазини ни мамят с фалшива храна и подвеждащи етикети

Фалшиви храни, подвеждащи етикети, онлайн измами и спад в устойчивото потребление подкопават доверието на европейските потребители.

Това показва Индикаторът за потребителските условия на Европейската комисия за 2025 г.

Според доклада 45% от гражданите в ЕС са били жертва на онлайн измами, 66% са попадали на фалшиви ревюта, а 61% – на подвеждащи промоции. Само 29% вярват, че платформите защитават правата им, а 93% се тревожат за злоупотреба с личните им данни.

Особено тревожно е състоянието при храните

Широко разпространено е подвеждащо етикетиране, използване на термини като „био“ и „еко“ без реална сертификация, подмяна на съставки и заблуждаващи здравословни твърдения. Само 43% от анкетираните взимат устойчивостта предвид при покупка на храна – рязък спад спрямо предходни години.

В България проблемът се задълбочава поради липсата на ефективен контрол върху онлайн търговията с храни

Все повече продукти се предлагат чрез сайтове и социални мрежи, често без регистрация в БАБХ, без етикети, документи или информация за произход, срок на годност и съставки. Термини като „домашно“, „натурално“ или „без консерванти“ масово се използват без основание. Много потребители не знаят правата си при покупка онлайн, а при проблем – нямат възможност за рекламация.

В този контекст Министерството на земеделието публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за специфичните изисквания при търговия с храни от разстояние. Проектът предвижда

само бизнес оператори или доставчици, регистрирани по Закона за храните, да имат право да предлагат храни онлайн

чрез интернет страници, социални мрежи, телефон или електронна поща. Изисква се задължителна регистрация в Областната дирекция по безопасност на храните и използване на превозни средства, които отговарят на хигиенните изисквания.

Сдружението за достъпна и качествена храна от години настоява за подобни мерки и като активен член на SAFE – Safe Food Advocacy Europe алармира, че

храната в ЕС и България често не отговаря на изискванията за прозрачност и безопасност.

„Днес потребителят се лута между етикети, реклами и обещания, без да има реална гаранция какво слага на масата. Подмяната на истината с маркетинг е не просто нечестна – тя е опасна. Нашата мисия е ясна: прозрачност, отговорност и храна, на която можем да се доверим“, заяви инж. д-р Андрей Велчев, председател на Управителния съвет на Сдружението.

Организацията изразява надежда, че

БАБХ и КЗП ще засилят съвместния си контрол,

защото за четирите години от съществуването на сдружението реалните примери за ефективни съвместни действия и последвали актове са пренебрежително малко.

SAFE е базирана в Брюксел европейска организация, създадена през 2015 г., която обединява потребителски структури от всички държави членки. Заедно работим за ефективна регулация, достоверна информация на етикета, санкции срещу хранителни измами и защита на здравето на хората.

