Снежина Динева: Целта е да има по-достъпни цени за напоителните площи
По думите ѝ през годината успешно са завършени рехабилитациите на първите 24 проекта по Програмата за развитие на селските райони
По думите ѝ през годината успешно са завършени рехабилитациите на първите 24 проекта по Програмата за развитие на селските райони
От "Напоителни системи" знаели от години за проблема
"Напоителни системи" не стига, че е държавно предприятие, но е и монополист
Причината е, че бившият директор на дружеството Снежина Динева възпрепятства по-нататъшната му дейност
БСП се притесни за съдбата на "Напоителни системи". Социалистите съзряха афера на правителството, с която се цели приватизация на дружеството, а начин...
Заради падналите обилни валежи на територията на страната, няма опасност от преливане на язовирите, които се стопанисват от „Напоителни системи". Това...
Чистачката от "Напоителни системи" Даниела Борисова, която бе доведена в Народното събрание от червената Мая Манолова, вчера заяви в национален ефир,...
Язовир Виноградец е пълен на 100% и прелива през преливника си. Водата от него се отвежда в близко дере, няма опасност близките пощи до него да бъдат...
Сливен. Коста Каранашев е новият управител на "Напоителни системи"-Сливен. Той оглавява дружеството след смяната на досегашния управител Мустафа Муста...
София. Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) ще разгледа днес доклад относно преработен бизнес план за развитие на дейността на...
София. Правителството прие Методика за определяне размера на несправедливата финансова тежест, въз основа на нетните разходи, понесени от търговското...
София. Започнало е изплащане на заплатите на работниците в „Напоителни системи" ЕАД за месеците юни, юли и август тази година, съобщи Нова ТВ. От 1 о...
София. Работници в "Напоителни системи" протестират пред в столицата. Те все още очакват да им бъдат изплатени заплатите за юни и юли, а част от тях с...
София. Исканията на служителите в „Напоителни системи" са основателни и справедливи. Това каза министър-председателят проф. Георги Близнашки, който от...
София. Около 500 работници от дружеството „Напоителни системи" отново ще излязат на протест в столицата заради системното неплащане на възнагражденият...
София. Правителството одобри допълнителни средства в размер на 4.5 млн. лв. по бюджета на Министерството на земеделието и храните в изпълнение на пром...
София. Работещите в "Напоителни системи" ЕАД излизат на национален митинг-протест. Около 400 души ще поискат заплатите си пред сградата на Министерск...
София. ъпреки прогнозите за обилни валежи в следващите 48 часа, няма опасност от преливане на язовирите, които се стопанисват от държавното дружество...
Служители на "Напоителни системи" ще излязат на поредния протест, с който да поискат по-скоро да им изплатят натрупаните възнаграждения. Работниците н...
София. Имаме около 30% свободен обем и можем да поемем достатъчно количество вода, така че за населението няма никаква опасност. Това каза Димитър Мет...