Пловдив с международна туристическа награда
Градът под тепетата съдейства за утвърждаването имиджа на България като туристическа дестинация За поредна година община Пловдив бе отличена на церем...
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Градът под тепетата съдейства за утвърждаването имиджа на България като туристическа дестинация За поредна година община Пловдив бе отличена на церем...