HUAWEI Watch GT 6 вече в продажба в Yettel

Най-новата серия смартчасовници на HUAWEI – Watch GT 6, вече е налична в търговската мрежа на Yettel. Новите модели са с впечатляващ живот на батерията – до 21 дни за Watch GT 6 (46 мм) и Watch GT 6 Pro, и до 14 дни за Watch GT 6 (41 мм). Устройствата предлагат прецизен GPS, възможност за NFC плащания и широк набор от функции за спорт и здраве, включително тренировки с гласов асистент на български език. Pro версията се отличава със сапфирен кристал предпазващ дисплея, корпус от титаниева сплав, ЕКГ функция и усъвършенстван сърдечно-съдов мониторинг.

Всеки клиент, закупил смартчасовник HUAWEI от серията GT 6 в периода от 19 септември до 4 ноември 2025 г., получава устройството в комплект с безжични слушалки HUAWEI FreeBuds SE 3 и три месеца безплатен абонамент за HUAWEI Health+. Допълнително, трите премиум модела от серията – Watch GT 6 Pro ще бъдат достъпни в магазините на Yettel със специална отстъпка от 100 лв./ 51,13 евро до 4 октомври 2025 г.

HUAWEI Watch GT 6 съчетава елегантен дизайн с иновативни технологии, за да отговори на нуждите както на активните спортисти, така и на тези, които търсят стилен аксесоар. Моделът от 46 мм може да се похвали с до 21 дни живот на батерията, което позволява продължителна употреба без нужда от зареждане. По-малкият модел (41 мм) също е със значително увеличен капацитет на батерията – до две седмици, което е двойно повече спрямо предшествениците му. Поддръжката на NFC плащания чрез Quicko Wallet в AppGallery превръща часовника в удобен инструмент за бързи и сигурни разплащания, а гласовият тренировъчен асистент на български език улеснява спортните активности и прави поддържането на отлична физическа форма още по-достъпно. Вградените функции за прецизен GPS и измерване на пулса гарантират точност при следене на активностите и постиженията, независимо от интензивността на натоварването.

За по-напредналите потребители е професионалният режим за колоездене със симулация на мощността, който предоставя нови възможности за оптимизиране на спортните резултати. В допълнение, мониторингът на емоционалното здраве помага за по-балансиран и осъзнат начин на живот, като отчита влиянието на стреса и настроението върху организма. Съвместимостта с iOS и Android устройства осигурява универсална връзка и гъвкавост за потребителите и им позволява да интегрират часовника във всяка своя дигитална екосистема.

HUAWEI Watch GT 6 Pro е съчетание едновременно на стил и последно поколение технологии. Корпусът му е изработен от титаниева сплав, а дисплеят е защитен със сапфирен кристал, което осигурява едновременно елегантна визия и изключителна издръжливост при активна употреба. Моделът е проектиран за динамични хора, които не желаят да избират между здравина и премиум усещане. Часовникът впечатлява и с батерия, която издържа до три седмици, което премахва притесненията за често зареждане и позволява спокойно впускане в продължителни спортни активности на открито.

От технологична гледна точка Watch GT 6 Pro предлага пълен набор от функции за спорт и здраве. Часовникът разполага с професионален GPS и усъвършенствано отчитане на пулса, както и с режим за колоездене със симулация на мощността, който е ценен за по-сериозните атлети. В допълнение, ЕКГ анализът и сърдечно-съдовият мониторинг превръщат устройството в персонален здравен помощник, който следи важни показатели за физическото състояние в реално време. Поддръжката на NFC плащания и гласов тренировъчен асистент на български език добавят още повече удобство в ежедневието, а съвместимостта с iOS и Android гарантира, че всеки потребител може да се възползва от възможностите на това иновативно устройство.

HUAWEI Watch GT 6 41 mm и 46 mm могат да бъдат закупени от Yettel.bg на цена, започваща от 499,90 лв./ 255,64 евро в брой, а HUAWEI Watch GT 6 Pro 46 mm – от 749,99 лв./ 383,46 евро. Обявените цени са без условие за подписване на договор и абонаментен план, като всички модели се предлагат и на лизинг.

