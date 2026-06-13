HUAWEI Watch GT 6 вече в продажба в Yettel
До 4 ноември устройствата идват в премиум комплект с FreeBuds SE 3 и три месеца безплатен абонамент за HUAWEI Health+
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До 4 ноември устройствата идват в премиум комплект с FreeBuds SE 3 и три месеца безплатен абонамент за HUAWEI Health+
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