Готвят голям план за нова държава до 2027 г. Ще бъде на изумително място
Островът предлага райски плажове, много от които са страхотни места за сърф
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Островът предлага райски плажове, много от които са страхотни места за сърф
Поляци обявиха създаването на държава в покрайнините на Хърватия, съобщиха световните медиите. Тя се казва Кралство на Анклава и е с площ от около 100...
Страната получава по една кандидатура на всеки три секунди Стотици хиляди искат да станат първите граждани на най-младата държава в света. Районът на...