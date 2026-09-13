28 юли: Невероятна гледка в небето. Пепелна светлина
След залез слънце ще има и порой от падащи звезди
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След залез слънце ще има и порой от падащи звезди
Чака ни парад на планените, последният за годината
Потокът ще се наблюдава най-добре през втората половина на нощта и сутринта
Небесният спектакъл ще продължи до 14 август
Кулминацията е кратка
Дъжд от падащи звезди на 31 май
Тогава ще е максималната активност на метеорния поток Ета Аквариди
При подходящи условия ще наблюдаваме първия за годината метеорен дъжд
Изчакайте Луната да залезе и се наследете на шоуто на Персеидите, съветват астрономите Истински спектакъл от падащи звезди ще ни изненада в четвъртък...
В нощта срещу Гергьовден ще станем свидетели на интересно природно явление- метеорен дъжд, пикът на Ета-Акваридите. Интензивността на майските Аквар...
Уникална гледка имаха възможност да наблюдават хиляди българи тази нощ. Тогава бе пикът на метеорния поток "Персеиди". Точно в 20.40 часа Земята се п...
Звездопадът ще е най-силен преди изгрев слънце, казват астрономите Стотици българи ще хванат гората тази вечер, за да намерят по-тъмно място далеч от...
Метеорният поток Лириди ще може да наблюдаваме тази нощ. Това съобщава сайтът на Планетариум с народна астрономическа лаборатория - Смолян. Пикът на и...
София. Метеоритният поток Персеиди навлиза в атмосферата ни тази нощ. "Падащите звезди" ще се виждат, въпреки доминиращата небосклона Суперлуна, или п...
Ще се изсипят около 120 метеора за час
София. В следващите няколко дни над 120 метеора в час ще украсяват небето. Метеоритният поток е второто интересно събитие в небето, след кометата, коя...
Тази нощ е пикът на метеорния поток Персеиди
София. Дъжд от „падащи звезди" - Персеиди, ще се наблюдава от България в нощта срещу 13 август. Тогава в небето ще могат да се видят по около 100 бели...