Кошмар без край! Задържаха учител за секс с 13-годишна
Случаят е от Плевенско
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Случаят е от Плевенско
Отбелязват се тежестта и високата степен на обществена опасност на престъплението
Момичето е седми клас, учи в училище в столицата
Причина е помилването на осъден по дело за педофилия
"Дори добрите хора могат да вземат лоши решения", каза той
обвинения има и към личния му секретар
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