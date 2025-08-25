Потресаващ случай в София. Арестуваха учител за педофилия

Потресаващ случай в София.

Задържаха учител за педофилия. Това съобщава bTV, позовавайки се на свои източници.

Докато е преподавал на ученици, той е имал продължителни сексуални отношения със своя ученичка.

Момичето е седми клас, учи в училище в София и е на 13 години.

Мъжът е на 31 години и е учител по физическо.

По случая има образувано досъдебно производство, съобщиха от СДВР.

Съгласно Наказателния кодекс полово сношение или блудствени действия с лице под 14 г. се наказват със затвор от 2 до 8 г., дори да е със съгласието на малолетния.

По предварителна информация не е имало принуда спрямо 13-годишната ученичка.

