Самолет каца спешно заради припаднала с К-19
Полетът е от Букурещ до Мадрид
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Полетът е от Букурещ до Мадрид
Пътничка изразила подозрения, че мъжът на мястото до нея има връзки с терористичната групировка "Ислямска държава" и така забави на излитането на само...
Велико Търново. Глоба 150 лв. е наложил Районен съд – В. Търново на 30-годишна жена от Търговище по Указа за борба с дребното хулиганство. Вчера в 02,...
Варна. Сериозни пукнатини се появиха на пътя Кранево-Златни пясъци, които застрашават туристическия сезон, алармира бТВ. Проблемът с поропадането на...
Хасково. 57-годишна жена от Хасково почина от раните си на път към болницата, след зверски сблъсък между таксито, в което пътува и лек автомобил Хонда...