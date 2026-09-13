Sports Illustrated: Григор е разочарованието на 2015 г.
Авторитетното американско списание Sports Illustradet обяви българската тенис звезда Григор Димитров за разочарованието на 2015 година в този спорт....
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Авторитетното американско списание Sports Illustradet обяви българската тенис звезда Григор Димитров за разочарованието на 2015 година в този спорт....
Най-добрата ни тенисистка Цветана Пиронкова бе отличена с престижна награда от списанието "Sports Illustrated". Пловдивчанката оглави една от традицио...
"Преди този сезон, Димитров е минавал втория кръг на турнир от Големия шлем само веднъж. Той спечели първата си титла от ATP миналата есен и започна т...