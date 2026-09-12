Край на пясъчниците за най-малките?
Държавата предлага промяна за детските площадки
Следете всички новини, анализи и коментари за Детски Площадки. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Държавата предлага промяна за детските площадки
Следи се за спазване на нормативните изисквания
Съоръженията отговарят на всички изисквания за безопасност
Съоръженията в тях са съобразени изцяло с изискванията за безопасност
Родители се притесняват от разпространение на зарази по време на игра
Унищожени са част от оградите на детските площадки в кв. "Еленово"
Над 40 общини у нас ще се радват на допълнителна финансова помощ от страна на правителството, а целта е да се изпълнят важни инфраструктурни проекти....
Нови детски площадки ще бъдат изградени в 17 междублокови пространства на 11 столични квартала. 14 детски градини също ще имат обновени места за игра....
Родители и хлапета от един от най-големите блокове №406 в квартал "Владислав Варненчик" във Варна си искат детските площадки. Те са само две за жилищн...
Детски площадки и речни брегове в област Перник са били обработени срещу нашествието на срещу змии и гущери. Използвани са репеленти под формата на...
Нови детски площадки в десет населени места през новата 2015 година обеща кметът на община Момчилград Акиф Акиф. На работна среща с директори на детс...
Благоевград. 6 нови и 6 изцяло обновени площадки за децата на Благоевград ще бъдат готови до края на месеца. По всеки един от обектите се работи, като...
Следите от вандалските прояви личат, въпреки че Община Казанлък взе незабавни мерки да почисти парковете и да отстрани последиците от счупените детски...
Благоевград. Новата детска площадка в центъра на Благоевград вече приема малчугани. Модерното съоръжение е разположено пред сградата на Националната а...
Благоевград. Редица мащабни инфраструктурни проекти ще бъдат реализирани през това лято в Благоевград. Четири изцяло нови детски площадки ще бъдат изг...