Кметът на Мездра: Фокусът ни е върху културата и туризма

Лошото е, че ставаме все по-зависими от държавния бюджет, казва кметът на Мездра Иван Аспарухов

- Г-н Аспарухов, какви инфраструктурни проекти са изпълнени наскоро или са в процес на изпълнение от Община Мездра?

- Няколко са по-важните инфраструктурни проекти, които успяхме на реализираме през последната година-година и половина. Със средства от държавния бюджет за 2024 г. на обща стойност над 4,7 млн. лв. извършихме основен ремонт на пътните платна и на тротоарите на 17 улици в гр. Мездра. Допълнително с целевата субсидия за капиталови разходи и собствени средства направихме основен ремонт и подмяна на водопроводи на повече от 30 улици в съставните села на общината, които бяха включени в Инвестиционната програма на Община Мездра за м. г.

С безвъзмездна финансова помощ по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) на обща стойност около 2,2 млн. лв. извършихме цялостна рехабилитация и модернизация на уличното осветление в гр. Мездра и в селата Моравица, Игнатица, Дърманци и Руска Бела, и приведохме Дома за стари хора в гр. Мездра в пълно съответствие с изискванията на стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст, в т. ч. чрез доставка на ново оборудване и обзавеждане, с цел подобряване на специализираната среда за предоставянето на този вид социална услуга.

Със средства от оперативните програми на ЕС на обща стойност приблизително 5 млн. лв. извършихме рехабилитация на общинския път Мездрa - Боденец и санирахме два жилищни блока в гр. Мездра, с което подобрихме условията за живот на близо 150 домакинства.

В момента работим по проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в още 4 многофамилни жилищни сгради на обща стойност около 2,5 млн. лв., финансиран отново по ПВУ.

- А кои проекти, разработени от Община Мездра, са одобрени за финансиране от държавния бюджет за 2025 г. и на какъв етап е тяхното изпълнение?

- По Приложение 3 в Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. бяха одобрени за финансиране 15 проекта на Община Мездра на обща стойност 15 млн. лв. Става дума за реконструкция и обновяване на централния градски площад в Мездра и на прилежащите пешеходни пространства и паркинги; основен ремонт на улици и на пет детски градини в Мездра, Моравица и Оселна; изграждане на комбинирана междуквартална площадка за игра, спорт и отдих в кв. 10; преустройство на съществуващо помещение в административната сграда на Община Мездра в многофункционална зала за обредни дейности и художествена галерия; основен ремонт на сградата на Кметство Зверино; изграждане на спортни площадки в селата Брусен, Руска Бела, Ребърково и Горна Кремена.

За съжаление, все още нямаме сключени споразумения с държавата, въпреки че имаме пълна проектна готовност и определени изпълнители.

Предполагам, че тази тема предстои да коментираме на предстоящата Годишна среща на Националното сдружение на общините. Защото, честно казано, изпълнението на Приложение 3 се бави.

- Как, според Вас, ще се отрази изграждането на скоростния път Мездра - Ботевград върху бъдещето развитие на гр. Мездра и на останалите населени места в общината?

- Благодаря за въпроса, защото негативното отражение се дължи на проблемите по време на строителството. В продължение на 4 години беше голяма мъка: целият автомобилен трафик - коли, автобуси, камиони, преминаваше през гр. Мездра и през някои от останалите населените места в общината. В крайна сметка обаче в началото на м. юли пътната мрежа на територията на общината беше пусната, макар и частично. Сега очакваме с надежда окончателното завършване на проекта, предполагам до края на годината, чрез който към нея ще бъдат присъединени още две села - Лютидол и Типченица.

Със сигурност скоростният път ще облекчи много движението в този изключително натоварен участък от международния път Е-79. Надявам се, че той ще даде друга насока за развитие на нашата община, както и на Северозапада като цяло.

- След десетилетни усилия наскоро Община Мездра успя да закупи от БДЖ сградата на Дома на железничаря. Как виждате мястото занапред на тази сграда в културния живот на гр. Мездра и общината?

- В добрите години на БДЖ тази сграда беше Профсъюзен дом на културата на транспортните работници. За съжаление, през последните години на железопътната компания й беше трудно да я поддържа. Нямаше начин да бъде прехвърлена като държавен имот, тъй като беше в активите на търговско дружество. Тогава започнахме разговори за продажба.

Сключихме сделка, договорихме се. Оттук нататък ще работим за нейното цялостно обновяване чрез ремонтиране на съществуващите помещения, саниране, подмяна на отоплителната система и т. н. Защото през последните 20-на години целият град беше газифициран, а БДЖ нямаха тази възможност.

Така че сградата да се превърне в Дом на културата на Мездра с нови функционалности. Ще изградим един духовен център, който ще осъществява многообразна културно-просветна дейност като устойчив фактор за развитие на местната общност. В момента към градското читалище „Просвета“, което тази година чества 100 години от своето създаване, развиват дейност повече от 10 художествено-творчески колективи: Фолклорен танцов ансамбъл, Детски танцов състав, Група за стари градски песни, Женски народен хор, Музикална школа, Школа по барабани, Школа по народно пеене, Балетна школа, Школа по художествено слово, Литературен клуб, Краеведско дружество, Читателски клуб. Дейността на читалището е богата, а с Дома на културата се надяваме да се развие още по-добре.

- Какви традиционни културни събития организира ежегодно Община Мездра?

- Ежегодно организираме редица културни събития с национален и дори международен обхват. За съжаление, не получаваме финансово подпомагане за тяхното провеждане от държавата, но, както и да е - ние си ги поддържаме със собствени средства.

Емблематични за гр. Мездра и общината са традиционните Празници на културата „Мездра - май“, началото на които е поставено през далечната 1974 г. и които вече имат повече от 50 издания. Това е едни месец, изпълнен с разнообразни културни и спортни прояви: концерти, фестивали и събори, театрални постановки, премиери на книги, краеведски четения, турнири по футбол, хандбал, лека атлетика, шахмат и т. н.

Сред останалите по-мащабни културни събития са Международният фолклорен фестивал „Фолклорната магия на Мездра“, в досегашните пет издания на който взеха участие над 50 фолклорни ансамбли от близо 30 държави от шест континента; Фестивалът на средновековните традиции, бит и култура „Калето - Мездра“, в който участват групи за исторически възстановки и свободни реконструктори от нашата страна и чужбина; Симпозиумът по скулптура, който организираме на всеки две години от 2004 г. насам с участието на родни и чуждестранни скулптори.

Знакови в културния живот на общината са също Националният фолклорен събор „Де е българското“, който се провежда от 2006 г. в Неделята на слепия в Туристически комплекс „Дядо Йоцо гледа“ край с. Очиндол и Националният литературен конкурс за разказ „Дядо Йоцо гледа“, организиран от 2009 г. съвместно със СБП.

Допълнително в селата Зверино, Моравица, Типченица, Царевец, Игнатица и Руска Бела ежегодно се провеждат фолклорни фестивали, на които имат възможност да се изявят изпълнители на автентичен и на обработен фолклор от цялата страна. През последните години културният календар се обогати с Националния фолклорен фестивал „Хорцето на Дефилето“ за любителски клубове и школи за български народни танци и хора̀ и с Градския събор „Край Мездра Искъра шуми“.

- С какви културно-исторически и природни забележителности община Мездра привлича туристите?

- Най-популярни са Черепишкият манастир „Успение Богородично“, разположен в живописния Искърски пролом и Археологически комплекс „Калето“ в гр. Мездра, които са паметници на културата от национално значение и са включени в 100-те национални туристически обекта. В момента търсим решение, съвместно с Врачанската митрополия, за да подпомогнем ремонта на Черепишкия манастир. За античната и средновековна крепост „Калето“ ни е необходимо финансиране за извършване на консервационно - реставрационни дейности в западната част на обекта.

Сред останалите интересни забележителности са средновековната църква „Св. Николай“ в с. Царевец, уникалните скални рисунки и надписи (графити) в м. „Говедарника“ край с. Царевец, скалният природен феномен „Ритлите“ в с. Лютиброд, Серапионовата пещера и др. Имаме изградени 4 екопътеки в района на Искърското дефиле и 8 планински веломаршрута.

От развита в индустриално отношение община в близкото минало, след жестоката деиндустриализация у нас през последните десетилетия, сега изместваме фокуса си в сферата на културата и на туризма. Надявам се също, че сериозно ще развием и винения туризъм.

- Какви са Вашите очаквания от държавния бюджет за 2026 г. и ще се случи ли най-сетне финансовата автономност на българските общини, за която се говори от години?

- Не ми се отваря тази тема. Но ако през последните години нещо се беше случило в тази посока, нещата щяха да изглеждат по съвсем друг начин. Лошото е, че ставаме все по-зависими от държавния бюджет. Но оставаме с надеждата да развиваме и социалната сфера, да имаме ресурс и за инфраструктурата.

- Вие сте в средата на шестия си мандат. Какво възнамерявате да осъществите като кмет до края на настоящия управленски мандат?

- Ако успеем всички, които сме одобрени по Приложение 3, да получим средства от държавата, ще бъда изключително удовлетворен.

Темата е болна, разбирате. Преди 20-на години имахме огромни проблеми. Но не престанахме да обновяваме инфраструктурата - улици, водопроводи, изграждане на пречиствателна станция, на регионално депо за битови отпадъци и пр. Това ни струваше много пари. Добрата стратегия обаче дава резултат. Да не предизвикаме дявола, вода имаме достатъчно - нямаме криза. Време е да си подобрим градската среда, безопасността на движението и т. н.

