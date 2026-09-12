Наш град чака най-големите. Златна инвестиция
Кани турски и гръцки инвеститори
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Кани турски и гръцки инвеститори
Западът на София се превръща в новия икономически мотор на България
Единната валута улеснила бизнеса, гражданите и промени средата за инвеститорите
Пропаст между регионите разкри проучване на ИПИ
Чудесата на България помагат за популярността на страната ни Само силна свободна икономика ще върне младите от чужбина, казва Симеон Дянков Симеон Д...
София заема 30-о място сред 300-те най-големи градове в света по икономическо развитие през 2014 г., сочи докладът Global MetroMonitor на Brookings In...
720 млн. евро взимат малките фирми от ОП "Иновации и конкурентоспособност" Икономическото развитие на планинските райони, Дунавската равнина и като ц...