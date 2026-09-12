Всичко за Икономическо Развитие

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Инвестирайте в регионите

Инвестирайте в регионите

Чудесата на България помагат за популярността на страната ни Само силна свободна икономика ще върне младите от чужбина, казва Симеон Дянков Симеон Д...

08 април | 6:00
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