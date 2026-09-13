Бургаската митница обявява търг за конфискувани бижута
87.816 кг злато, сребро и скъпоценни камъни са на тезгяха
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87.816 кг злато, сребро и скъпоценни камъни са на тезгяха
Петима отиват на съд
Това съобщиха от Агенция "Митници"
Спецакцията на сектор „Противодействие на икономическата престъпност" в ОДМВР-Сливен е проведена на 23 февруари. В хода на операцията служителите пред...