Паника сред търговците! Проблем със скъпоценните камъни

Пазарът на скъпоценни камъни е в тотален ступор и никой не знае какво ще стане занапред.

Световната диамантена индустрия чака "черни дни", написа Rapaport, собственост на едноименната огромна американска компания.

Причината е в ужасяващите 25 процента допълнителни мита, които САЩ наложи върху вноса от Индия. Това означава, че тарифите ще достигнат общо 50 процента. Тръмп прибегна до тези мита след като Индия не се отказа да купува руски петрол.

Проблемът е, че Индия обработва над 90 процента от диамантите в света. Така пазарът на скъпоценни камъни рискува да загуби един от най-важните експортни сектори.

"Това е кошмар за целия сектор на бижутата и скъпоценните камъни", каза Кирит Бхансали, председател на Съвета за насърчаване на износа на скъпоценни камъни и бижута (GJEPC).

Той също така подчерта, че няма решение на проблема как да се излезе от кризата, в която САЩ потапят пазара на диаманти. Той очаква началото на Индийското международно изложение за бижута (IIJS) в Мумбай, което ще трябва да изясни перспективите за сектора.

Междувременно стана ясно, че някои компании бързат да изпратят стоките си в Америка, преди да влезе в сила по-високото данъчно облагане на вноса.

Цените на диамантите се очаква да се вдигнат до небесата за разлика от предишните месеци, когато диамантения индекс падна, особено за малките диаманти.

Според Рапопорт производството на диаманти в Индия се е увеличило и значителни обеми нови продукти са навлезли на пазара през последните два месеца. Запасите от кръгли диаманти с тегло под 1,2 карата са се покачили драстично, принуждавайки доставчиците да намалят цените, за да увеличат продажбите.

