Ударът на века! Откриха най-редкия син диамант

Африканската компания Petra Diamonds разкри находка, която вече се определя като едно от най-значимите събития в съвременната история на диамантите – необработен син диамант с тегло 41,82 карата, изваден от легендарната мина Кулинан в Южна Африка. Експерти оценяват, че камъкът може да достигне цена до 40 милиона долара, а първите анализи го поставят сред най-редките природни съкровища, откривани през последните десетилетия.

Диамант от най-рядката група

Новият гигант принадлежи към изключително рядката група Type IIb – диаманти, които представляват под 0,1% от всички естествени камъни. Техният син оттенък се дължи на следи от бор, който абсорбира топлите цветове на светлината и оставя само студените, синьо-сиви нюанси.

Независимият анализатор Пол Зимниски подчертава, че камъкът се откроява дори сред най-ценните находки:

„Този зашеметяващ камък вероятно е най-големият висококачествен син диамант, открит в модерната история“

Какво предстои за синия колос

Специалистите на Petra Diamonds в момента изследват структурата и чистотата на диаманта, за да определят най-подходящия начин за неговото оформяне и бъдеща продажба. Подобни камъни често се превръщат в централни бижута на търгове в Женева, Хонконг или Ню Йорк, където рекордите се променят с един удар на чукчето.

Кулинан – мина, която пише история

Мина Кулинан, разположена североизточно от Претория, е известна като източник на някои от най-редките и скъпи диаманти в света. Сред тях са:

Cullinan Blue на De Beers – продаден за 57,5 млн. долара през 2022 г.

Mediterranean Blue – 10-каратов камък, изрязан от 31,94-каратов необработен диамант, достигнал 21,5 млн. долара през 2025 г.

Oppenheimer Blue – 14,62 карата, продаден за рекордните 71,3 млн. долара през 2016 г.

Кулинан остава ключов актив за Petra Diamonds и се очаква да работи поне още 15 години.

Светлина в трудни времена за индустрията

Откритието идва в момент на слаб пазар, икономическа несигурност и засилена конкуренция от лабораторно създадени диаманти – фактори, които принуждават миньорските компании да оптимизират разходи и да преосмислят стратегиите си.

Според Зимниски находката е „рядка положителна новина“ за сектора: „Това е позитивен сигнал за диамантената индустрия, която е под натиск от всички посоки. Камъни като този генерират интерес и привличат купувачи“.

Диамант, който ще промени пазара

Комбинацията от размер, чистота, произход и изключителен син цвят превръща новооткрития диамант в потенциален рекордьор. Той не е просто минерал – той е символ на рядкост, геоложка магия и икономическа надежда за индустрия, която търси нови поводи за оптимизъм.

