Ударът на века! Откриха най-редкия син диамант
Невероятното бижу може да достигне 40 милиона долара
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Невероятното бижу може да достигне 40 милиона долара
Oтĸpитиeтo идвa в мoмeнт нa cлaб пaзap, иĸoнoмичecĸa нecигypнocт и зacилeнa ĸoнĸypeнция
Най-големият в света кръгъл син диамант ще бъде продаден на търг в Хонконг. Първоначалната сума, от която ще наддават кандидатите да притежават уникал...
Оценяват скъпоценния камък на най-малко $10 млн.