Зеленски хвърли ръкавицата: Предлага среща с Путин на Г-7

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е предложил на руския държавен глава Владимир Путин да се срещнат по време на срещата на върха на Г-7 във Франция тази седмица.

Украинският лидер е предложил дори среща в САЩ, за да обсъдят възможностите за прекратяване на продължаващата вече повече от четири години война, предава Bulgaria ON AIR.

Говорейки пред журналисти в исторически манастир в Киев, който е бил повреден при руска атака през изминалата нощ, Зеленски посочи, че САЩ са подкрепили идеята Путин да бъде поканен на форума в Евиан-ле-Бен, информира Ройтерс.

"Предадохме послание, че сме готови да се срещнем с Путин по време на Г-7, защото там са Тръмп и Макрон, тоест Европа плюс Америка. Смятам, че това е добра, дори много добра възможност всички да се срещнем заедно", каза президентът на Украйна.

"Европа и Съединените щати бяха съгласни, а Русия отново показа, че не е готова да разговаря", добави Зеленски.

По-късно в публикация в Telegram украинският президент съобщи, че по време на телефонен разговор с Доналд Тръмп в неделя е предложил той и руският президент да се срещнат в САЩ.

"Вчера обсъдихме с президента Тръмп, че подобна среща може да бъде организирана в Съединените щати във формат, който би направил много по-трудно за Путин да откаже, поне да откаже на президента Тръмп. Ако Русия отхвърли и тази възможност, ще бъде необходим по-силен натиск", написа Зеленски.

Украински представител съобщи, че Зеленски е информирал американската страна и френския президент Еманюел Макрон за предложението за разговори по време на срещата на Г-7. Поканата е била предадена и директно на руските представители, но Киев не е получил ясен отговор, посочи източникът.

В открито писмо до Путин по-рано този месец Зеленски предложи двамата да проведат разговор лице в лице и заяви, че войната увеличава натиска върху руската икономика.

В отговор Путин публично заяви, че не вижда причина за подобна среща и че украинските атаки с дронове на далечни разстояния не представляват икономическа заплаха за Русия.

Украинският президент подчерта, че основният му приоритет по време на срещата на Г-7 ще бъде осигуряването на допълнителни системи за противовъздушна отбрана, които да защитят страната от руските удари.

"Ще имаме срещи с европейските лидери, както и с президента Тръмп. Ще разговаряме с него за това как да окажем натиск върху Путин, за да спре тази война", заяви Зеленски.

Вчера Тръмп съобщи, че САЩ ще насочат дипломатическите си усилия към войната между Русия и Украйна.

Той каза, че е провел разговори с Володимир Зеленски и Владимир Путин и добави: "Може би можем да направим нещо, наистина го мисля. И двамата са отворени към това".

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