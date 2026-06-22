Решението на Г-7 отвори исторически шанс за икономическия възход на България

Решението на Г-7 да търси независимост от Китай при критичните суровини предоставя историческа възможност за България. Доцент Стефан Велев от СУ подчертава, че страната има огроен геоложки потенциал, но липсата на активност от институциите пречи за превръщането ѝ в ключов доставчик за високотехнологичния сектор.

Ученият критикува представата за „зелен“ преход без минно дело, подчертавайки, че соларните панели и вятърните турбини изискват сериозна суровинна база. Според него закъснялото решение на Г-7 е насочено срещу монопола на Китай, който отслабва икономически останалите държави.

България има традиции в добива на мед, олово и цинк, а редица затворени мини разполагат с остатъчни ресурси. Специално внимание е отделено на мангана, използван в батериите, с находища около София и Варна, които могат да бъдат разработени.

Административното безхаберие

Основен проблем е липсата на съвременни проучвания, включително за редкоземни елементи, които са критични за Г-7. Без стратегия за нови проучвания, България рискува да пропусне пренареждането на глобалните вериги за доставки, особено в рафинирането на суровини, където Китай доминира. Българите обаче се надяват новата власт да преосмисли богатствата на България, да преразгледа договорите и да се научи да печели от богаствата на родината ни, а не да ги дава даром на чуждите концесионери.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com