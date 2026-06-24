Financial Times: Путин е все по-разочарован от Тръмп

Руският президент Владимир Путин е все по-разочарован от политиката на Доналд Тръмп към войната в Украйна, след като Вашингтон започва да демонстрира признаци на по-сериозна подкрепа за Киев. Това твърди британското издание Financial Times, позовавайки се на свои източници и оценки на украински представители.
Според публикацията в Москва нараства безпокойството, че американският президент постепенно се отдалечава от очакваната по-благосклонна към Русия позиция и започва да оценява по различен начин развитието на конфликта.
Ударите с дронове променят нагласите
Според украински представители особено силно впечатление във Вашингтон са направили последните операции на украинската армия с далекобойни дронове срещу цели дълбоко в руска територия.
Тези атаки са показали, че Украйна разполага със способности да нанася удари по военни и индустриални обекти далеч от фронтовата линия, поставяйки под съмнение твърденията на Кремъл, че времето работи в полза на Русия.
По данни на FT именно тези успехи са допринесли за промяна в настроенията около американската администрация.
Кремъл вижда сближаване между Киев и Вашингтон
Според изданието руското ръководство все по-често възприема Съединените щати като страна, която се доближава до украинските позиции по ключови военни въпроси.
Сред тях са укрепването на противовъздушната отбрана, разширяването на далекобойните способности на Украйна и подкрепата за вътрешното производство на оръжия.
Руски представители вече обвиняват Вашингтон, че постепенно се отказва от ролята на балансиран посредник и заема все по-открита проукраинска позиция.
Срещата на Г-7 изпрати ясен сигнал
Темата придоби допълнителна тежест след срещата на лидерите от Г-7, на която беше обсъдено увеличаване на помощта за украинската противовъздушна отбрана, производството на въоръжение и развитието на далекобойни системи.
На форума е била поставена и темата за нови санкции срещу руския енергиен сектор, което допълнително засилва напрежението между Москва и западните държави.
Ново предизвикателство пред Кремъл
Според анализа на Financial Times украинската кампания с безпилотни летателни апарати създава нов стратегически проблем за Русия.
Под ударите попадат петролни бази, логистични центрове и обекти от военнопромишления комплекс, което не само причинява преки материални щети, но и подкопава внушението на Кремъл, че войната остава далеч от руската територия.
Изданието отбелязва, че през последните месеци Москва се опитва да представя Украйна като изтощена и напълно зависима от западната помощ държава. Развитието на собствено производство на дронове и способността на Киев да нанася удари по стратегически цели в Русия обаче поставят под съмнение тази теза и създават нови предизвикателства пред руското ръководство.
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