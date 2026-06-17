Г-7 търси нов шанс за мир в Украйна

Лидерите на страните от Г-7 изразиха умерен оптимизъм за възможен напредък към мир в Украйна след разговорите между американския президент Доналд Тръмп и украинския му колега Володимир Зеленски в рамките на срещата в Евиан. Тръмп определи срещата като много добра и призова Русия да се насочи към споразумение.

Европейските лидери приеха по-активното му включване като положителен сигнал, макар че конкретен пробив все още няма. Зеленски от своя страна настоя за по-силен натиск върху Москва и допълнителна подкрепа за украинската противовъздушна отбрана.

Участниците във форума потвърдиха ангажимента си към Украйна и обсъдиха нови санкции срещу руския петролен, банков и военнопромишлен сектор. Европейските представители настояват ограниченията да бъдат затегнати, но Тръмп засега не е поел твърд ангажимент за нов американски пакет. Френски дипломат съобщи, че е постигнато съгласие за допълнително укрепване на украинската противовъздушна отбрана.

Днес е последният ден от срещата на Г-7. В програмата са включени разговори за икономическия растеж, развитието на изкуствения интелект, устойчивостта на веригите за доставки и други глобални икономически предизвикателства. Форумът в Евиан започна на 15 юни и събра лидерите на САЩ, Франция, Германия, Италия, Великобритания, Канада и Япония, както и представители на Европейския съюз.

След края на срещата френският президент Еманюел Макрон ще даде вечеря за Доналд Тръмп в двореца „Версай“. Събитието е посветено на 250-годишнината от независимостта на Съединените щати и трябва да подчертае историческите отношения между Париж и Вашингтон.

Войната в Украйна отново се превърна в един от централните въпроси на срещата, след като европейските държави се опитаха да убедят Вашингтон, че натискът върху Русия трябва да бъде засилен. Зеленски заяви, че участниците са били единни в оценката, че Москва не печели войната, и поиска преговорите да бъдат подкрепени с икономически и политически мерки. Разговорите обаче не доведоха до общо решение за нови санкции от страна на САЩ.

Предпазливият оптимизъм на Г-7 показва промяна в политическия тон, но още не означава, че мирът е близо. Разликите между САЩ и европейските съюзници за размера на натиска върху Русия остават видими. Реалният тест ще бъде дали добрите думи след срещата Тръмп - Зеленски ще бъдат последвани от конкретни дипломатически и санкционни решения.

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