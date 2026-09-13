Гал Сасон разкри тайната на зодиите! След 3 дни е супер време за любов и пари
Известният астролог описа същността на всяка зодия само с една ключова фраза
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Известният астролог описа същността на всяка зодия само с една ключова фраза
Този период често е своеобразен изпит по зрелост
Учени наблюдавали спътникът на планетата, Титан
Сега сме мотивирани да преследваме целите си
Ето кога можем да го видим
Напред излизат смели и кадърни хора
Когато Нептун се съединява със Сатурн, той размива границите като голяма вълна, която отмива стари брегове
Този транзит ще подчертае емоционалното изцеление, духовното пробуждане
От Югоизточна България Сатурн не беше закрит, а се наблюдаваше в непосредствена близост до края на лунния диск
Сатурн в астрологията отговаря за контрола, реда, отговорността и придържането към традициите
Планетата връща спокойствието и обоснованите принципи
Те са тънки, до 90 метра на повечето места, което е незабележимо
Сатурн ще е в позиция за идеално наблюдение
Луната ще закрие планетата Сатурн
Тъй като Сатурн пътува ретроградно, той ни насочва да погледнем нашите минали действия
Отложете влюбването и амбициите си за нова работа за след рождения си ден
Първоначално Енцелад привлече вниманието на учените през 2005 г.
Става дума за ключов елемент за живот на една от луните на Сатурн
Планетата стана директна в знака на Водолей
Какво ни носи обратният ход на планетата