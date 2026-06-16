Трагедия в Калифорния: Осем души загинаха при катастрофа на Б-52

Осем души от екипажа на бомбардировач "Боинг Б-52 Стратофортрес" (Boeing B-52 Stratofortress) на Военновъздушните сили на САЩ вероятно са загинали, след като самолетът се разби малко след излитането си от военновъздушната база "Едуардс" в американския щат Калифорния вчера, съобщиха от ВВС, цитирани от ДПА.

Бомбардировачът е превозвал осем души на рутинна тестова мисия, когато се е разбил около 11:20 ч. сутринта местно време, се казва в изявление на базата.

"Първоначалните данни сочат, че при катастрофата няма оцелели", посочиха от ВВС в изявление, добавяйки, че екипи от спасители са на мястото на инцидента и властите работят по установяване на местонахождението на целия екипаж. Причината за катастрофата се разследва.

По-рано военновъздушната база "Едуардс" съобщи във Фейсбук, че службите за спешна помощ са реагирали незабавно на инцидента и временно са затворили военното летище, пренасочвайки пристигащите самолети към други летища.

Самолетите Б-52 са бомбардировачи с голям обсег, използвани от ВВС на САЩ, и са способни да носят както конвенционални, така и ядрени оръжия, отбелязва ДПА.

Военновъздушната база "Едуардс" се намира на около 100 километра северно от Лос Анджелис в пустинята Мохаве.

В миналото американските въоръжени сили са използвали базата за тестване, наред с другото, на стелт дронове и реактивни самолети, способни да летят със скорост, шест пъти по-висока от скоростта на звука.

За по-късно днес е насрочена пресконференция във връзка с катастрофата.



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