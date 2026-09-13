Румен Радев прие строя на военните випускници в Плевен
116 курсанти и кадети завършват ВВВУ „Георги Бенковски“ и Професионалния сержантски колеж
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116 курсанти и кадети завършват ВВВУ „Георги Бенковски“ и Професионалния сержантски колеж
"Миналата година ние от БСП се извинихме за страданията и драмите, които Законът за досиетата причини на много достойни български офицери. Сега е врем...
Добрич. Военномедицинска академия набира лекари, лаборант и медицински сестри за вакантни длъжности за офицери и сержанти. Местата вече са обявени от...