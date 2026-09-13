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Търсят медици за армията

Търсят медици за армията

Добрич. Военномедицинска академия набира лекари, лаборант и медицински сестри за вакантни длъжности за офицери и сержанти. Местата вече са обявени от...

10 януари | 10:11
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