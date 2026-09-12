Румен Радев прие строя на военните випускници в Плевен
116 курсанти и кадети завършват ВВВУ „Георги Бенковски“ и Професионалния сержантски колеж
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116 курсанти и кадети завършват ВВВУ „Георги Бенковски“ и Професионалния сержантски колеж
Кирил Петков е излязъл от сдружение "Да запазим Корал" с фалшиви документи, каза разследващият журналист от "Биволъ" Асен Йорданов
Книгите му са Библия за милиони пилоти по света
Летище София да носи името на световноизвестния пилот и авиоконструктор Асен Йорданов. Това предлага кампанията "Научните чудеса на България" на в....
Племенникът му праща у нас пръстена, без който не се е качвал в самолета Летището в София отдавна прави опити да намери по-ведро име от "Враждебна". ...