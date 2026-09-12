Румен Радев прие строя на военните випускници в Плевен
116 курсанти и кадети завършват ВВВУ „Георги Бенковски“ и Професионалния сержантски колеж
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116 курсанти и кадети завършват ВВВУ „Георги Бенковски“ и Професионалния сержантски колеж
Да бъдеш курсант във ВВМУ "Никола Й. Вапцаров" означава гаранция за сигурност в бъдещето. Висшето военноморско училище извършва обучение на курс...
Кадрите предизвикаха куп гневни реакции
Към момента курсантите получават ниска основна стипендия за звание
Показа как се реагира при взривната травма и последиците от нея
Шестгодишното обучение за курсантите е безплатно
Обезвреждат кораб – нарушител във Варна, МиГ-ове и Кугъри летят над Граф Игнатиево
Съдът в Казанлък остави рецидивиста за постоянно в ареста
Притискала колата на младежите в мантинелата
Пореден вандализъм, нарече вицепремиерът нападението над курсанти
Тримата стреляли във въздуха На 1 март към 3.00 часа в дежурната част на столичната дирекция на вътрешните работи е получен сигнал за нарушаване на н...
Курсантите от Военните училища ще се хранят за 8,17 лв на ден. Това стана ясно след заповед на министъра на отбраната Николай Ненчев. Съгласно същата...
Основната мисия на Академия на МВР е да подготви високо квалифицирани специалисти, които да работят в защита на интересите на обществото и националнат...