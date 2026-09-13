Румен Радев прие строя на военните випускници в Плевен
116 курсанти и кадети завършват ВВВУ „Георги Бенковски“ и Професионалния сержантски колеж
Следете всички новини, анализи и коментари за Военно Училище. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
116 курсанти и кадети завършват ВВВУ „Георги Бенковски“ и Професионалния сержантски колеж
Наричат първия випуск "генералски", след 1944 г. шумкари сменят уволнените царски офицери
Ние можем да организираме качествено обучение на всички служители на частни и държавни фирми, които работят с взривни материали. Вече коментирах въпро...
Велико Търново. "Международният тероризъм вече не нещо далечно и непознато за нас, а една жестока реалност, с която трябва да се съобразяваме", каза п...