Ето кой играе Сталоун в новия "Роки". Трейлърът
Лентата всъщност е биографичен филм за пътя на Слай към успеха
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Лентата всъщност е биографичен филм за пътя на Слай към успеха
Живее в крайна бедност, губи сина си, прославя България
Какво следва за поредицата
тайсън Фюри се готви като Роки за Уайлдър
Сагата за боксьора на Силвестър Сталоун отново оживява
Роки разкри, че няма да се снима в следващия филм от поредицата
Актьорът иска феновете да опознаят добре култовия му герой на младини
Силвестър Сталоун и красавицата празнуват 23 години брак
Нов документален филм „Роки“ е на път да излезе, разказан от самия Силвестър Сталоун.
Гледаме холивудски хитове във Фейсбук
Носи се слух, че звездата се готви за следващия „Роки“
Направен е от втора употреба части на различни електронни устройства
Документалната лента със задкулисни кадри излиза през зимата
Въпреки това, Слай подготвял още едно продължение на боксьорската сага
В „Крийд 2“ за последно влиза в култовата роля
Като си помисля, че съм стар, се вдъхновявам от Клинт Истууд, казва холивудският ас Силвестър Сталоун е жива легенда. А към него вече имаме особено о...
Слай се разчувства за славното минало Силвестър Сталоун по всяка вероятност ще получи "Оскар" за поддържащата си роля в "Крийд: Сърце на шампион"....
Нашумелият още в премиерния си уикенд "Крийд: Сърце на шампион" дебютира пред българските фенове на 1 януари. Роки Балбоа, безспорно най-известният б...
Силвестър Сталоун работи върху биографичен филм, в който да опише живота си, съобщиха от Контактмюзик, след като първоначално новината дойде от майкат...
Слай станал актьор поради бедност, още като млад искал да е художник