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Роки се завръща като треньор

Роки се завръща като треньор

Нашумелият още в премиерния си уикенд "Крийд: Сърце на шампион" дебютира пред българските фенове на 1 януари. Роки Балбоа, безспорно най-известният б...

02 януари | 21:10
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