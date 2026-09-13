Уникално откритие в Магурата. Променя историята
Какви дрехи са носели преди 5000 години
Следете всички новини, анализи и коментари за Туристически Център. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Какви дрехи са носели преди 5000 години
През 2016 г. община Кюстендил ще инвестира в създаването на туристически център. В списъка на обекти за капиталови разходи за целта се предвидени 24 х...
Букурещ. България и Румъния ще създадат общ информационен център за представяне на съвместните си туристически продукти. Това стана ясно в Букурещ сле...