Ретро автомобили и мотоциклети дефилират в Смолян

За трета поредна година любителите на ретро автомобили и мотоциклети от цялата страна ще се съберат в Смолян, съобщава marica.bg. Oрганизаторите от Авто-мото Ретро клуб в родопския град обявиха, че събитието ще се състои на 06.09.2025 г. от 10.30 часа и се провежда със съдействието на община Смолян. Ретро парадът се подкрепя и от Асоциацията на клубовете на старинни и исторически автомобили.

Регистрацията за участие започва час преди дефилирането на атрактивните возила.

„Ретро автомобилите имат свой облик, а не като модерните – унифицирани. Имат си и своята история. Един автомобил е бил на един собственик, после на друг, единият е добавил едно, другият – друго. В крайна сметка историята на автомобила го прави това той да е интересен и уникален, различен от днешната масовка, когато вече почти унисекс автомобили излизат от заводите. Вече може да се каже, че като погледнеш една кола от 80-те, 90-те години на миналия век ясно и лесно ще я различиш като марка и модел. Днес е доста по-трудно", казват от клуба.

