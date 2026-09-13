Ретро автомобили се връщат на мода. Дават луди пари за тях
Трабантът остава най-желаният а
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Трабантът остава най-желаният а
Парадът събира любители от цялата страна
За любителите на ретро автомобили е предвидено и изложение
Жозе Моуриньо призна, че най-голямата му страст са часовниците. Сега дойде ред и на протежето му Андре Вилаш-Боаш да разкрие хобито си. Треньорът на "...
Парадът се организира по повод Спасовден - Ден на шофьора.