Изпитание за Киър Стармър. Лейбъристки конгрес се провежда в Ливърпул

Годишният конгрес на британските лейбъристи в Ливърпул започва днес под сянката на

нарастващо вътрешнопартийно напрежение и икономическо недоволство –

момент, който мнозина в Лондон описват като първото сериозно изпитание за премиера Киър Стармър след идването му на власт.

Политическо напрежение и икономически проблеми

Само 15 месеца след като пое управлението министър-председателят е изправен пред поредица от кризи. Икономиката буксува, безработицата е на най-високо ниво от четири години, инфлацията остава над средноевропейските стойности, а нелегалната имиграция бележи рекорд.

Началото на есента донесе допълнителни удари – оставката на заместничката му Анджела Рейнър заради грешка в данъчната ѝ декларация, напускането на няколко съветници от „Даунинг Стрийт“ и отзоваването на посланика в САЩ Питър Манделсън заради връзки с осъдения финансист Джефри Епстийн.

Съмнения в лидерството

Политологът Стивън Фийлдинг прогнозира, че форумът ще даде възможност на съпартийците да изразят открито недоволството си от Стармър, който според проучване на YouGov има едва 27% положителни оценки. Макар да постигна успехи на международната сцена – стабилни отношения с Доналд Тръмп, координация на европейската подкрепа за Украйна и сближаване с ЕС – вътрешната му политика остава под въпрос.

Провалената пролетна реформа на социалните помощи и замразяването на субсидиите за отопление за пенсионерите разгневиха лявото крило на партията, а правителствените рокади след оставката на Рейнър не донесоха успокоение.

Конгресът като арена за надмощие

В Ливърпул премиерът ще се опита да представи предстоящите парламентарни избори през 2029 г. като избор между „патриотично обновление“ и „токсичното разделение“ на крайнодясната партия „Реформирай Обединеното кралство“ на Найджъл Фараж. „Историята няма да ни прости, ако не вложим всичките си сили в борбата срещу „Реформирай“, която е враг“, подчерта Стармър в интервю за „Гардиън“.

Но възходът на формацията, която се възползва от страховете от имиграцията, продължава да притиска лейбъристите и прави твърдата реторика на правителството неубедителна за част от избирателите.

Бъдещи битки и вътрешнопартийни амбиции

Спекулациите за евентуален наследник се засилват. Кметът на Голям Манчестър Анди Бърнам открито призова Стармър да поеме по-лява линия и намекна, че е получил подкрепа за лидерска кандидатура.

Допълнително изпитание ще дойде през октомври, когато партийните членове избират нов заместник-лидер. Ако депутатката Луси Пауъл, която току-що беше извадена от правителството, надделее над близката до премиера министърка на образованието Бриджит Филипсън, това ще се възприеме като вот на недоверие.

Въпреки стабилното парламентарно мнозинство и вътрешните правила, които затрудняват смяната на лидер, анализатори предупреждават, че Стармър трябва бързо да укрепи позициите си преди местните избори през май 2026 г.

