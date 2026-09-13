Как бивш полицай стана наркобарона Ел Менчо
Хаос в Мексико, след като убиха най-голямото страшилище
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Хаос в Мексико, след като убиха най-голямото страшилище
Извадиха го на свобода след 25 години
Очоа бе донякъде позабравен, но култовият сериал на „Нетфликс“ – „Наркос“ отново напомни за него
Тя даже не е криела отношенията си с него
Каква е аградата за главата на криптокралицата
Адолфо Масиас, наричан „Фито“, изчезна от килията си в затвор с ниска степен на сигурност
Започна война на живот и смърт за наследството на Краля на кокаина
Обвинен е за убийството на агент от ДЕА
Имението е обявено за продажба, но кандидати няма
Мексиканските власти са заловили наркобоса „Ел Чапо" благодарение на актьора Шон Пен. Оказва се, че той е взел тайно интервю от издирвания, предаде R...
Бенисио Дел Торо, Емили Блънт и Джош Бролин се впускат в специална мисия срещу наркобарон в крими лентата "Сикарио". Дългоочакваният филм на изключите...
Белград. Арестуваха Драгослав Космаяц, смятан за най-големия балкански наркобарон, тази сутрин при спецакция в Сърбия. При операцията в Белград и Сре...
Мексико Сити. Властите в Мексико обявиха, че са убили наркобарон, за който се смяташе, че е бил застрелян преди три години, предаде Би Би Си. Той бе...